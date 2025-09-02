Росія запустила по Україні 150 дронів. Є влучання у девʼяти локаціях

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Російські війська у ніч проти 2 вересня запустили по Україні 150 дронів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у девʼяти локаціях, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 дронів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на девʼяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на пʼяти локаціях.

Повідомлялось, що у ніч проти 2 вересня російські війська атакували дронами Суми й Білу Церкву.

Зокрема, у Київській області внаслідок атаки виникла пожежа. Також там виявили тіло загиблого чоловіка під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

У Сумах дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Також відомо про поранених, серед них дитина.

Крім того, Росія атакувала дронами й артилерією громади Дніпропетровщини. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок обстрілу понівечені п'ятиповерхівка та адмінбудівля.

Відомо й про пораненого чоловіка: йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.