Росія запустила по Україні 150 дронів. Є влучання у девʼяти локаціях
Російські війська у ніч проти 2 вересня запустили по Україні 150 дронів. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у девʼяти локаціях, повідомили в Повітряних силах.
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 дронів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 30 БпЛА на девʼяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на пʼяти локаціях.
Повідомлялось, що у ніч проти 2 вересня російські війська атакували дронами Суми й Білу Церкву.
Зокрема, у Київській області внаслідок атаки виникла пожежа. Також там виявили тіло загиблого чоловіка під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.
У Сумах дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Також відомо про поранених, серед них дитина.
Крім того, Росія атакувала дронами й артилерією громади Дніпропетровщини. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок обстрілу понівечені п'ятиповерхівка та адмінбудівля.
Відомо й про пораненого чоловіка: йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
- У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами, зокрема Київ. У столиці наслідки фіксували у семи районах, відомо про 14 загиблих, серед них троє дітей. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд. Також пошкоджено будівлі представництва ЄС і British Council.
- У ніч проти 30 серпня Росія атакувала Запоріжжя, Дніпро й Павлоград. У Запоріжжі є загибла, горіли будинки, відомо про 24 постраждалих.
- У ніч проти 31 серпня Росія вдарила дронами по енергетиці Чорноморська в Одеській області. Майже 30 000 людей залишилися без світла, є поранений.
