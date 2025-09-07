Росія запустила по Україні 805 дронів і 13 ракет. Є влучання на 37 локаціях
Росія вдарила по Україні в ніч проти 7 серпня 805 дронами та 13 ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 751 ворожу ціль, повідомили в Повітряних силах.
За даними військових, ворог загалом випустив по Україні:
→ 805 дронів різних типів;
→ девʼять крилатих ракет Іскандер-К;
→ чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль. З них 747 дронів різних типів і чотири крилаті ракети Іскандер-К.
Зафіксовано влучання девʼяти ракет і 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.
У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала дронами й ракетами Київ, Кривий Ріг і Кременчук.
Зокрема у Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Там виникли пожежі й руйнування.
Унаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них немовля. Ще 13 людей отримали поранення.
Також у Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну.
У Кременчуці внаслідок російської атаки пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання.
Також росіяни атакували Одесу. Внаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Також виникли займання у дев'ятиповерхівці, складській будівлі й авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані.
Дрони також атакували інфраструктуру Дніпра, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У Кривому Розі через атаки БпЛА та ракет сталося кілька пожеж, пошкоджені багатоповерхівки, підприємство й адмінбудівля. Троє чоловіків отримали поранення.
На Нікопольщині загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав.
На Полтавщині через нічні російські атаки пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі у виробничих приміщеннях.
Також зафіксовані пошкодження транспортної інфраструктури й аварійне відключення електропостачання.
- 2 вересня Росія запустила по Україні 150 дронів, фіксувалися влучання у девʼяти локаціях.
- 3 вересня росіяни атакували Україну понад 500 БпЛА та 24 ракетами. Сили ППО змогли збити 451 ціль.
- 5 вересня Росія запустила по Україні 157 дронів і сім ракет, були зафіксовані влучання на 10 локаціях. 121 ворожий "шахед" вдалося знешкодити ППО.
