Росія запустила по Україні 805 дронів і 13 ракет. Є влучання на 37 локаціях

Внаслідок масованої російської атаки зафіксовано влучання девʼяти ракет і 56 дронів на 37 локаціях

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Росія вдарила по Україні в ніч проти 7 серпня 805 дронами та 13 ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 751 ворожу ціль, повідомили в Повітряних силах.

За даними військових, ворог загалом випустив по Україні:

→ 805 дронів різних типів;

→ девʼять крилатих ракет Іскандер-К;

→ чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль. З них 747 дронів різних типів і чотири крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання девʼяти ракет і 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала дронами й ракетами Київ, Кривий Ріг і Кременчук.

Зокрема у Києві російські дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Там виникли пожежі й руйнування.

Унаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них немовля. Ще 13 людей отримали поранення.

Також у Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну.

У Кременчуці внаслідок російської атаки пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання.

Також росіяни атакували Одесу. Внаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Також виникли займання у дев'ятиповерхівці, складській будівлі й авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані.

Дрони також атакували інфраструктуру Дніпра, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Кривому Розі через атаки БпЛА та ракет сталося кілька пожеж, пошкоджені багатоповерхівки, підприємство й адмінбудівля. Троє чоловіків отримали поранення.

На Нікопольщині загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав.

На Полтавщині через нічні російські атаки пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі у виробничих приміщеннях.

Також зафіксовані пошкодження транспортної інфраструктури й аварійне відключення електропостачання.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС