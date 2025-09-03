Росіяни вночі атакували Україну понад 500 БпЛА та 24 ракетами: збито 451 ціль

Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних БпЛА на 14 локаціях

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 3 вересня росіяни вчергове масовано атакували Україну ракетами й безпілотниками, запустивши понад п’ять сотень засобів повітряного нападу. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 16:00 2 вересня окупанти застосували проти України ударні БпЛА, ракети повітряного й морського базування. Загалом під час удару виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу:

→ 502 безпілотників із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму;

→ 16 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;

→ вісім крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 451 повітряну ціль:

→ 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

→ 14 крилатих ракет "Калібр";

→ сім крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

У ПС додали, що атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих дронів.

Через нічну атаку Росії постраждали Кіровоградська, Івано-Франківська та Хмельницька області. Також вибухи лунали у Львові й Луцьку. Польща підіймала свою авіацію.

У Ніжинському районі Чернігівської області через російську атаку без електрики залишилось понад 30 000 домогосподарств.