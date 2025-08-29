Угорщина не підтримала заяву ЄС із засудженням атаки на Київ. Будапешт прокоментував

Такі дії Росії підсилюють рішучість та намір підтримувати Україну та її народ у захисті від агресора, зазначили підписанти

Петер Сійярто (Фото: Mohamed Hossam/EPA)

Усі держави-члени Європейського Союзу, окрім Угорщини, підтримали спільну заяву із засудженням масованої російської атаки на Україну в ніч проти 28 серпня. Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини у коментарі медіа Telex повідомило, що цей крок нібито не сприяє наближенню миру.

"Ми висловлюємо співчуття, солідарні з усіма українцями та рішуче засуджуємо постійні напади Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, які є навмисною ескалацією та підривають зусилля щодо миру", – йдеться в заяві 26 членів блоку.

У заяві зазначається, що атака також завдала серйозної шкоди будівлям представництва ЄС в Києві, що вкотре продемонструвало безрозсудний характер атак Росії та її нехтування міжнародним правом.

Створення небезпеки життю дипломатів та дипломатичного персоналу є явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Будівля Британської ради в Києві також була значно пошкоджена, а охоронець отримав поранення.

"Навмисні напади на цивільне населення та невійськові об'єкти є воєнними злочинами. Усі командири, винуватці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", – наголосили підписанти заяви.

У ЄС додали, що ці злочини лише підсилюють рішучість та намір підтримувати Україну та її народ у захисті від Росії та прагненні до всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Блок продовжуватиме та посилюватиме свою всебічну підтримку Україні за всіма напрямками, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій.

В Євросоюзі нагадали, що Україна у березні погодилася на припинення вогню, водночас Росія ескалувала напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, зокрема з США, щоб покласти край агресивній війні Росії всеосяжним, справедливим та тривалим миром. Росія повинна припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру", – йдеться в документі.

У зовнішньополітичному відомстві Угорщини пояснили, чому не підписали заяву.

"Після тривалої перерви на Алясці почалися переговори між Америкою та Росією, які нарешті наблизили нас до миру. Якщо буде мир, не буде більше бомбардувань та безглуздих жертв війни. Угорщина виступає за мир, тому ми можемо підтримувати лише документи, що сприяють справі миру", – йдеться у відповіді МЗС Угорщини.

У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну, зокрема Київ, – ворог запустив майже 600 дронів і 31 ракету. У столиці наслідки фіксуються у семи районах. Станом на 29 серпня відомо про 25 загиблих.

У той самий день Сійярто заявив, що у відповідь на останній український удар по нафтопроводу "Дружба" уряд його країни вирішив заборонити українському командиру в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. Однак імені військового він не озвучив.

Згодом стало відомо, що йдеться про командувача СБС. Сам Мадяр розкритикував чинну владу Угорщини й пообіцяв приїхати на Батьківщину свого батька вже після "них".

Зеленський розкритикував рішення Угорщини щодо санкцій проти командувача СБС та відсутність реакції на обстріл.