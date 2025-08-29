У Києві вже 25 загиблих у результаті російської атаки 28 серпня
Кількість загиблих у результаті російської масованої атаки на Київ у ніч проти 28 серпня збільшилася до 25 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
"Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали", – заявив глава держави.
Він додав, що це абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри російського диктатора Володимира Путіна, – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру.
Зеленський нагадав, що Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів. Це питання обговорювалося з президентом США Дональдом Трампом і з європейськими партнерами.
"Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність із боку Росії. Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним", – акцентував президент.
Сторони також обговорили напрацювання гарантій безпеки. Зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів. Гарантії складатимуться з трьох блоків. Один з основних – членство України у Євросоюзі.
"Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні", – додав президент.
Окремо торкнулися теми додаткового фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL. Кошту готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними, акцентував Зеленський.
"Домовилися про зустріч найближчим часом. Завжди радий бачити Антоніу в Україні", – резюмував він.
- У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну, зокрема Київ, – ворог запустив майже 600 дронів і 31 ракету. У столиці наслідки фіксуються у семи районах. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд.
- ЄС і Велика Британія викликали послів Росії через пошкодження дипломатичних установ у Києві, а спецпредставник США Келлог заявив, що цей кричущий напад загрожує миру, якого так прагне досягнути Трамп.
