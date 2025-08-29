У Києві вже 25 загиблих у результаті російської атаки 28 серпня

Цей удар демонструє справжні наміри диктатора РФ – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Кількість загиблих у результаті російської масованої атаки на Київ у ніч проти 28 серпня збільшилася до 25 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

"Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали", – заявив глава держави.

Він додав, що це абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри російського диктатора Володимира Путіна, – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру.

Зеленський нагадав, що Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів. Це питання обговорювалося з президентом США Дональдом Трампом і з європейськими партнерами.

"Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність із боку Росії. Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним", – акцентував президент.

Сторони також обговорили напрацювання гарантій безпеки. Зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів. Гарантії складатимуться з трьох блоків. Один з основних – членство України у Євросоюзі.

"Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні", – додав президент.

Окремо торкнулися теми додаткового фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL. Кошту готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними, акцентував Зеленський.

"Домовилися про зустріч найближчим часом. Завжди радий бачити Антоніу в Україні", – резюмував він.