В Киеве уже 25 погибших в результате российской атаки 28 августа
Количество погибших в результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 28 августа увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой.
"Спасибо за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям, которые потеряли своих родных и близких в результате вчерашнего российского обстрела Киева. По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали", – заявил глава государства.
Он добавил, что это абсолютно подлый удар, демонстрирующий истинные намерения российского диктатора Владимира Путина, – продолжать убийства, а не делать шаги к миру.
Зеленский напомнил, что Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров. Этот вопрос обсуждался с президентом США Дональдом Трампом и с европейскими партнерами.
"Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны России. Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным", – акцентировал президент.
Стороны также обсудили наработки гарантий безопасности. Сейчас идет соответствующая работа над финализацией всех компонентов. Гарантии будут состоять из трех блоков. Один из основных – членство Украины в Евросоюзе.
"Ожидаем, что уже вскоре мы одновременно с Молдовой получим прогресс в этом вопросе", – добавил президент.
Отдельно затронули тему дополнительного финансирования для производства украинских дронов и реализацию программ SAFE и PURL. Кошту готов способствовать тому, чтобы сделать эти инструменты еще более эффективными, акцентировал Зеленский.
"Договорились о встрече в ближайшее время. Всегда рад видеть Антониу в Украине", – резюмировал он.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев, – враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия фиксируются в семи районах. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд.
- ЕС и Великобритания вызвали послов России из-за повреждения дипломатических учреждений в Киеве, а спецпредставитель США Келлог заявил, что это вопиющее нападение угрожает миру, которого так стремится достичь Трамп.
