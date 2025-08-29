В Киеве уже 25 погибших в результате российской атаки 28 августа

Этот удар демонстрирует истинные намерения диктатора РФ – продолжать убийства, а не делать шаги к миру, считает президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Количество погибших в результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 28 августа увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

"Спасибо за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям, которые потеряли своих родных и близких в результате вчерашнего российского обстрела Киева. По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали", – заявил глава государства.

Он добавил, что это абсолютно подлый удар, демонстрирующий истинные намерения российского диктатора Владимира Путина, – продолжать убийства, а не делать шаги к миру.

Зеленский напомнил, что Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров. Этот вопрос обсуждался с президентом США Дональдом Трампом и с европейскими партнерами.

"Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны России. Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным", – акцентировал президент.

Стороны также обсудили наработки гарантий безопасности. Сейчас идет соответствующая работа над финализацией всех компонентов. Гарантии будут состоять из трех блоков. Один из основных – членство Украины в Евросоюзе.

"Ожидаем, что уже вскоре мы одновременно с Молдовой получим прогресс в этом вопросе", – добавил президент.

Отдельно затронули тему дополнительного финансирования для производства украинских дронов и реализацию программ SAFE и PURL. Кошту готов способствовать тому, чтобы сделать эти инструменты еще более эффективными, акцентировал Зеленский.

"Договорились о встрече в ближайшее время. Всегда рад видеть Антониу в Украине", – резюмировал он.