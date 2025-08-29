Совет Безопасности ООН соберется из-за российской атаки на Киев

Последствия российского удара по Киеву (Фото: Telegram Зеленского)

Совет безопасности ООН соберется на заседание для обсуждения ситуации в Украине после масштабной российской воздушной атаки в ночь на 28 августа, в результате которой в Киеве погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщает сайт Совета безопасности.

Встреча начнется 29 сентября в 15:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени) в зале заседаний Совета безопасности в Нью-Йорке.

В повестку дня для обсуждения предлагается один пункт: "Поддержка мира и безопасности Украины".

Как сообщает "Укрінформ", заседание было созвано по инициативе Украины.

Украинская делегация планирует проинформировать международное сообщество о масштабах разрушений и призвать к немедленному прекращению огня и защите гражданского населения.

В то же время в Нью-Йорке находится украинская делегация во главе с главой офиса президента Андреем Ермаком и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, в рамках которой запланированы переговоры с командой президента США Дональда Трампа.