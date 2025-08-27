Зеленский подтвердил, что Умеров и Ермак 29 августа встретятся с командой США
В пятницу, 29 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак встретятся с американскими чиновниками. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
26 августа Ермак и Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. 27 августа – были встречи в Саудовской Аравии. А 28 августа запланированы переговоры в Швейцарии.
"В пятницу – Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента США Дональда Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности", – рассказал глава государства.
Он добавил, что сейчас задача – ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом – рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться.
- 25 августа сообщалось, что состоится встреча американской и украинской команд по подготовке к возможным переговорам Зеленского с диктатором РФ.
- 27 августа Bloomberg писало, что в США отправятся Ермак и Умеров. Они обсудят с Виткоффом гарантии безопасности для Украины.
Комментарии (0)