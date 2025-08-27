Зеленський підтвердив, що Умєров та Єрмак 29 серпня зустрінуться з командою США

Секретар РНБО та глава ОП проведуть переговори з американськими посадовцями в Нью-Йорку

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

У п’ятницю, 29 серпня, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров та очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрінуться з американськими посадовцями. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

26 серпня Єрмак та Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. 27 серпня були зустрічі в Саудівській Аравії. А 28 серпня заплановані перемовини у Швейцарії.

"У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою президента США Дональда Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій, – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки", – розповів глава держави.

Він додав, що наразі завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна триватиме.