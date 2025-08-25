Зеленський анонсував зустріч команд України та США щодо можливих перемовин з Путіним

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Цього тижня відбудеться зустріч американської та української команд щодо підготовки до можливих перемовин президента Володимира Зеленського й російського диктатора Володимира Путіна. Про це стало відомо на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

За словами Зеленського, на 25 серпня у нього запланована зустріч зі спецпосланцем Штатів Кітом Келлогом, зокрема з приводу потенційних переговорів з Путіним.

"У розвиток підготовки щодо можливості майбутніх зустрічей з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди й американської команди", – заявив президент.

Він додав, що впродовж тижня буде багато роботи. Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак мав контакти з державним секретарем США Марко Рубіо й іншими партнерами. Також була зустріч G7 на рівні міністрів закордонних справ. А в середу, 27 серпня, запланована зустріч на рівні радників з нацбезпеки.

"Після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готова Росія на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів – двостороння, а потім тристороння зустріч", – додав президент.

15 серпня 2025 року відбулися переговори Трампа і Путіна на Алясці. Вони завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net .

. Трамп після переговорів на Алясці заявив, що може відбутися зустріч за участю його самого, а також Зеленського й очільника Кремля.