Міністр фінансів США пояснив, чому зустріч Трампа з Путіним відбулась на Алясці

Скотт Бессент (Фото: Eric Lee/EPA)

Міністр фінансів США Скотт Бессент порівняв зустріч американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним з показом неконтрольованому сусідові футляра для зброї. Таку думку він висловив в ефірі CNBC, цитує телеканал CNN.

За його словами, саміт на Алясці минулого тижня був схожий на "запрошення неконтрольованого сусіда до себе додому та показ йому вашого чохла для зброї".

"Аляска була демонстрацією сили президента Трампа. Він запросив президента Путіна на територію, яка раніше належала росіянам. Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім здійснив обліт", – продовжив Бессент.

Його коментарі прозвучали після того, як Трамп у п'ятницю зустрів Путіна на Алясці та провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами в Білому домі в понеділок.

Бессент сказав, що вони мали "дуже гарну зустріч" із Зеленським та його командою, яка тривала близько півтори години.

"А потім ми зустрілися з європейськими лідерами. Це була неймовірна група людей у Білому домі, яку очолював президент Трамп. І так, кульмінацією цього став дзвінок президенту Путіну", – сказав Бессент.

Про перебіг та результати саміту президента США і диктатора РФ на Алясці, а також подальші події читайте в хроніці LIGA.net.