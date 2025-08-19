Министр финансов США объяснил, почему встреча Трампа с Путиным состоялась на Аляске

Скотт Бессент (Фото: Eric Lee/EPA)

Министр финансов США Скотт Бессент сравнил встречу американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным с показом неконтролируемому соседу чехла для оружия. Такое мнение он высказал в эфире CNBC, цитирует телеканал CNN.

По его словам, саммит на Аляске на прошлой неделе был похож на "приглашение неконтролируемого соседа к себе домой и показ ему вашего чехла для оружия".

"Аляска была демонстрацией силы президента Трампа. Он пригласил президента Путина на территорию, которая ранее принадлежала русским. Он продемонстрировал огромное количество военной техники, а затем совершил облет", — продолжил Бессент.

Его комментарии прозвучали после того, как Трамп в пятницу встретил Путина на Аляске и провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами в Белом доме в понедельник.

Бессент сказал, что у них была "очень хорошая встреча" с Зеленским и его командой, которая длилась около полутора часов.

"А потом мы встретились с европейскими лидерами. Это была невероятная группа людей в Белом доме, которую возглавлял президент Трамп. И да, кульминацией этого стал звонок президенту Путину", — сказал Бессент.