Зеленский анонсировал встречу команд Украины и США относительно переговоров с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На этой неделе состоится встреча американской и украинской команд по подготовке к возможным переговорам президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом стало известно на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

По словам Зеленского, на 25 августа у него запланирована встреча со спецпосланником Штатов Китом Келлогом, в частности относительно потенциальных переговоров с Путиным.

"В развитие подготовки относительно возможности будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды", – заявил президент.

Он добавил, что в течение недели будет много работы. Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак общался с государственным секретарем США Марко Рубио и другими партнерами. Также была встреча G7 на уровне министров иностранных дел. А в среду, 27 августа, запланирована встреча на уровне советников по нацбезопасности.

"После этого хотелось бы понять от американской стороны, готова ли Россия на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров – двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", – добавил президент.

15 августа 2025 года состоялись переговоры Трампа и Путина на Аляске. Они завершились без соглашения о перемирии. О ходе саммита читайте в хронике LIGA .net .

. Трамп после переговоров на Аляске заявил, что может состояться встреча с участием его самого, а также Зеленского и главы Кремля.