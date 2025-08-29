Рада безпеки ООН збереться через російську атаку на Київ
Рада безпеки ООН збереться на засідання для обговорення ситуації в Україні після масштабної повітряної атаки Росії у ніч проти 28 серпня, внаслідок якої у Києві загинули щонайменше 23 людини. Про це повідомляє сайт Ради безпеки.
Зустріч розпочнеться 29 вересня о 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) у залі засідань Ради безпеки у Нью-Йорку.
У порядку денному для обговорення пропонується один пункт "Підтримка миру та безпеки України".
Як повідомляє Укрінформ, засідання було скликане за ініціативою України.
Українська делегація планує поінформувати міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закликати до негайного припинення вогню й захисту цивільного населення.
Водночас у Нью-Йорку перебуває українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим, в яких заплановані переговори з командою президента США Дональда Трампа.
- 27 серпня Bloomberg повідомив, що Єрмак та Умєров мають зустрітися зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
