Рада безпеки ООН збереться через російську атаку на Київ

Засідання відбудеться 29 вересня у Нью-Йорку на вимогу України

Наслідки російського удару по Києву (Фото: Telegram Зеленського)

Рада безпеки ООН збереться на засідання для обговорення ситуації в Україні після масштабної повітряної атаки Росії у ніч проти 28 серпня, внаслідок якої у Києві загинули щонайменше 23 людини. Про це повідомляє сайт Ради безпеки.

Зустріч розпочнеться 29 вересня о 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) у залі засідань Ради безпеки у Нью-Йорку.

У порядку денному для обговорення пропонується один пункт "Підтримка миру та безпеки України".

Як повідомляє Укрінформ, засідання було скликане за ініціативою України.

Українська делегація планує поінформувати міжнародну спільноту про масштаби руйнувань і закликати до негайного припинення вогню й захисту цивільного населення.

Водночас у Нью-Йорку перебуває українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим, в яких заплановані переговори з командою президента США Дональда Трампа.