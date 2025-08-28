Сибіга – Сійярто: Якщо трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей, то це моральний занепад

Глава МЗС Угорщини оголосив про рішення Будапешта заборонити в'їзд до Шенгенської зони командиру військової частини, нібито відповідальної за удар по "Дружбі"

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на рішення Угорщини заборонити в'їзд до країни командиру української військової частини, нібито відповідальної за атаку на нафтопровід "Дружба". Він назвав моральним занепадом те, що трубопровід важливіший, ніж вбиті Росією діти.

Вранці 28 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у соціальній мережі X, що у відповідь на останній український удар по нафтопроводу "Дружба" уряд його країни вирішив заборонити командиру відповідальної військової частини в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони.

"Це був напад на суверенітет Угорщини, який поставив під загрозу нашу енергетичну безпеку та майже змусив нас використовувати наші стратегічні резерви. Україна добре знає, що трубопровід "Дружба" є життєво важливим для енергопостачання Угорщини та Словаччини й що такі удари шкодять нам набагато більше, ніж Росії", – заявив глава угорського МЗС.

Сійярто додав, що будь-хто, хто атакує "нашу енергетичну безпеку та суверенітет, повинен бути готовий до наслідків".

На публікацію відреагував Сибіга. Він заявив, що безсоромно публікувати таке після чергової масованої російської атаки.

"Петере, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина знаходиться на неправильному боці історії. Ми вживемо дзеркальних дій", – наголосив глава української дипломатії.

Росія масовано атакувала Київ ракетами й дронами. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд. У столиці відомо про 15 загиблих, зокрема чотирьох дітей.

Загалом окупанти вночі випустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету.