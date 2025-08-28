Сибига – Сийярто: Если трубопровод важнее убитых Россией детей, то это моральный упадок

Глава МИД Венгрии объявил о решении Будапешта запретить въезд в Шенгенскую зону командиру воинской части, якобы ответственной за удар по "Дружбе"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на решение Венгрии запретить въезд в страну командиру украинской воинской части, якобы ответственной за атаку на нефтепровод "Дружба". Он назвал моральным упадком то, что трубопровод важнее, чем убитые Россией дети.

Утром 28 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в социальной сети X, что в ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить командиру ответственной воинской части въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону.

"Это было нападение на суверенитет Венгрии, которое поставило под угрозу нашу энергетическую безопасность и почти заставило нас использовать наши стратегические резервы. Украина хорошо знает, что трубопровод "Дружба" является жизненно важным для энергоснабжения Венгрии и Словакии и такие удары вредят нам гораздо больше, чем России", – заявил глава венгерского МИД.

Сийярто добавил, что любой, кто атакует "нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен быть готов к последствиям".

На публикацию отреагировал Сибига. Он заявил, что бесстыдно публиковать такое после очередной массированной российской атаки.

"Петер, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, то это моральный упадок. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы примем зеркальные меры", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. В столице известно о 15 погибших, в том числе четырех детях.

В целом оккупанты ночью выпустили по Украине почти 600 дронов и 31 ракету.