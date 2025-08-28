Зеленський розкритикував Угорщину за санкції проти Мадяра та відсутність реакції на атаку Росії

Угорські посадовці намагаються виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на рішення Угорщини заборонити в’їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберту Бровді (Мадяру). Про це йдеться в дописі глави держави в соціальних мережах.

"Зараз, коли наші люди ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських терористичних атак, ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває", – написав Зеленський.

Він нагадав, що Україна позитивно сприйняла всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, але Росія їх відкинула.

За словами президента, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку РФ досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю українців у ніч проти 28 серпня.

"Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей", – додав Зеленський.

Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в країну і всю Шенгенську зону Мадяру, то це може викликати тільки обурення, уточнив президент. Він доручив МЗС зʼясувати всі факти та реагувати відповідно.