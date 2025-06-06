Командир підрозділу "Ахіллес" про призначення "Мадяра": Новому роду військ – новий підхід

На думку Федоренка, Бровді має "один із найкращих досвідів побудови підрозділів БпЛА, розуміння, усвідомлення, як це працює, куди потрібно розвивати"

Юрій Федоренко (Фото: Facebook військового)

Новий рід військ потребує нових підходів, а шлях Сил безпілотних систем ніхто у світі раніше не проходив. Про це в коментарі LIGA.net заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, коментуючи призначення Роберта Бровді ("Мадяр") на посаду командувача СБС.

За словами Федоренка, шлях Сил безпілотних систем ніхто у світі раніше не проходив, тому тут не йдеться про системних командирів.

"Якби Бровді призначили командувачем Сухопутних військ, були б питання – це системна історія, і до цієї системної історії треба рости в структурі, для того щоб дуже добре розумітися, як працюють деталі системи. А якщо казати про новий рід військ, як-от безпілотні системи, так цього ніхто не робив раніше. Немає методички. Ми ті, хто вперше проходимо цей шлях", – сказав він.

На його думку, Бровді має "один із найкращих досвідів побудови підрозділів БпЛА, розуміння, усвідомлення, як це працює, куди потрібно розвивати".

"Він досяг посади, яку йому запропонував президент. Президент затвердив його через успіх на полі бою. Через низькі втрати серед особового складу, через високу результативність на полі бою у виконанні бойових завдань", – заявив Федоренко.

Він переконаний, що "Мадяр" зможе масштабувати цей досвід на окремий рід військ та успішно об’єднати підрозділи Лінії дронів (до яких входять і "Ахіллес", і "Птахи Мадяра") та Сил безпілотних систем: "Має бути одна ключова противага окупанту. Ба більше, взаємодія між Силами безпілотних систем і Лінією дронів завжди була на високому рівні".

3 червня 2025 року президент Володимир Зеленський провів перестановки у військовому командуванні. Тоді ж він призначив "Мадяра" командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Усі рішення президента з того дня LIGA.net збирала в одній новині.