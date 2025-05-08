Малюк, Мадяр та Петриченко отримали звання Героя України

11 указів про надання звання Героя України опубліковані на сайті Офісу президента 8 травня

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України очільнику Служби безпеки України Василю Малюку, Роберту (Мадяру) Бровді та десятці інших військовослужбовців. Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави.

Указом №288/2025 звання Героя надано Роберту Бровді, відомому за позивним "Мадяр". У червні 2022 року, перебуваючи на Херсонському напрямку, він створив окремий підрозділ аеророзвідки "Птахи Мадяра".

Указом №299/2025 звання Героя України присвоєно начальнику СБУ Василю Малюку.

Також Героя України присвоєно сержанту 59 окремої мотопіхотної бригади (тепер — штурмова бригада безпілотних систем) Павлу Петриченку, загиблому торік. На сайті ОП відповідний указ з'явився під номером 298/2025.

Указом №297/2025 Зеленський нагородив званням Героя командира тактичної групи "Карпатської Січі" Анатолія Тегзу, який загинув 14 липня 2023 року. Під час свого останнього бою, перед смертю, врятував побратима та командира суміжного підрозділу.

Крім того, звання Героя України присвоєно таким військовослужбовцям:

→ Володимиру Тодору (посмертно), указ №295/2025;

→ Сергію Рощину, указ №294/2025;

→ Павлу Розлачу, указ №293/2025;

→ Ігорю Пархоменку, указ №292/2025;

→ Андрію Кіяненку, указ №291/2025;

→ Олександру Кандаурову, указ №290/2025;

→ Олександру Гарану, указ №289/2025;

14 березня 2025 року Зеленський підписав укази про відзначення понад 300 військових державними нагородами.

17 березня президент присвоїв Героя України льотчику Олександру (Мунфіш) Месю, який розбився на винищувачі F-16 у серпні 2024 року.

12 квітня звання Героя України отримав ще один льотчик, майор Павло Іванов.