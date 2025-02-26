Парамедикиня Ірина Цибух отримала звання Героя України посмертно

Цибух була керівницею екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" й загинула на Харківському напрямку

Ірина Цибух (Фото: Instagram-акаунт медикині)

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно парамедикині Ірині Цибух, яка загинула у травні 2024 року. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

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В указі №144/2025 йдеться, що громадську діячку, керівницю екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" Цибух відзначили нагородою "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Медикині надано звання Герой України посмертно з відзначенням орденом "Золота Зірка".

Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що підписав укази для відзначення українців.

"Військових, цивільних, чоловіків, жінок – тих, хто захищає нашу державу, захищав нашу державу. Зокрема, Ірину Цибух, бойового медика, дуже відому людину, на жаль, посмертно відзначив званням Герой України", – прокоментував глава держави.