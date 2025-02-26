Парамедикиня Ірина Цибух отримала звання Героя України посмертно
Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно парамедикині Ірині Цибух, яка загинула у травні 2024 року. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
В указі №144/2025 йдеться, що громадську діячку, керівницю екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" Цибух відзначили нагородою "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".
Медикині надано звання Герой України посмертно з відзначенням орденом "Золота Зірка".
Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що підписав укази для відзначення українців.
"Військових, цивільних, чоловіків, жінок – тих, хто захищає нашу державу, захищав нашу державу. Зокрема, Ірину Цибух, бойового медика, дуже відому людину, на жаль, посмертно відзначив званням Герой України", – прокоментував глава держави.
- Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня 2024 року. 1 червня їй мало виповнитися 26 років.
- Прощання із загиблою бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" відбулося 2 червня у Києві.