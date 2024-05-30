Під час ротації на фронті загинула парамедикиня Ірина Цибух – вона написала посмертного листа
29 травня під час ротації на Харківщині загинула журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цибух – за рік до загибелі вона написала посмертного листа. Про це повідомили Добровольчий медичний батальйон "Госпітальєри" УДА та брат парамедикині Юрій Цибух.
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"Загинула моя люба сестра, подруга Чека, найкраща людина в цьому світі. Мене зараз наповнює пустота, але Іринці є що сказати, вона залишила посмертний лист", – написав Юрій Цибух та опублікував лист загиблої парамедикині, який вона написала 8 квітня 2023 року.
Тоді вона з п'ятим екіпажем працювали для розвідки 80-ї бригади під пісню "Dream on". За її словами, "за цей рік випадало так багато можливостей загинути, що можна знайти хоча б одну, щоб написати посмертний лист".
У батальйоні зазначили, що парамедикиня говорила, що "єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна, єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю".
Ірина Цибух народилась 1 червня 1998 року у Львові, закінчила Національний університет "Львівська політехніка". У 2017 році приєдналась до команди видання "Суспільне", де працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проєкти, знімала документальні фільми, була медіатренеркою.
У 2018 році Ірина стала фіналісткою конкурсу професійної журналістики "Честь Професії" у номінації "Найкращий репортаж", а у 2021 році разом із колегами стала переможницею цього конкурсу в категорії "Найкраща публіцистика в локальному медіа".
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