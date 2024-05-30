Во время ротации на фронте погибла парамедик Ирина Цыбух – она написала посмертное письмо

Она говорила, что "единственный выбор о свободе в стране, где идет война, единственная история о свободе в этом контексте – это борьба за эту свободу"

Фото: Telegram

29 мая во время ротации в Харьковской области погибла журналистка и парамедик "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух – за год до гибели она написала посмертное письмо. Об этом сообщили Добровольческий медицинский батальон "Госпитальеры" УГА и брат парамедика Юрий Цыбух.

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"Погибла моя любимая сестра, подруга Чека, лучший человек в этом мире. Меня сейчас наполняет пустота, но Иринке есть что сказать, она оставила посмертное письмо", – написал Юрий Цыбух и опубликовал письмо погибшей, которое она написала 8 апреля 2023 года.

Тогда она с пятым экипажем работали для разведки 80-й бригады под песню "Dream on". По ее словам, "за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать посмертное письмо".

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

В батальоне отметили, что парамедик говорила, что "единственный выбор о свободе в стране, где идет война, единственная история о свободе в этом контексте – это борьба за эту свободу".

Ирина Цыбух родилась 1 июня 1998 года во Львове, окончила Национальный университет "Львовская политехника". В 2017 году присоединилась к команде издания "Суспільне", где работала с филиалами, готовила межрегиональные спецэфиры, воплощала грантовые проекты, снимала документальные фильмы, была медиатренером.

Фото: Telegram

В 2018 году Ирина стала финалисткой конкурса профессиональной журналистики "Честь Профессии" в номинации "Лучший репортаж", а в 2021 году вместе с коллегами стала победительницей конкурса в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа".

В ноябре 2023 года военная получила от президента орден "За заслуги" третьей ступени, а в марте 2024 года стала лауреаткой премии "Украинской правды" "УП 100. Сила женщин".

Фото: Telegram