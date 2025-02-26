Парамедик Ирина Цыбух получила звание Героя Украины посмертно

Цыбух была руководителем экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" и погибла на Харьковском направлении

Ирина Цыбух (Фото: Instagram-аккаунт медика)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно парамедику Ирине Цыбух, погибшей в мае 2024 года. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе №144/2025 говорится, что общественный деятель, руководитель экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" Цыбух отметили наградой "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Медику присвоено звание Герой Украины посмертно с награждением орденом "Золотая Звезда".

Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что подписал указы для награждения украинцев.

"Военных, гражданских, мужчин, женщин – тех, кто защищает наше государство, защищал наше государство. В частности, Ирину Цыбух, боевого медика, очень известного человека, к сожалению, посмертно отметил званием Герой Украины", – прокомментировал глава государства.