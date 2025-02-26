Парамедик Ирина Цыбух получила звание Героя Украины посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно парамедику Ирине Цыбух, погибшей в мае 2024 года. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
В указе №144/2025 говорится, что общественный деятель, руководитель экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" Цыбух отметили наградой "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
Медику присвоено звание Герой Украины посмертно с награждением орденом "Золотая Звезда".
Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что подписал указы для награждения украинцев.
"Военных, гражданских, мужчин, женщин – тех, кто защищает наше государство, защищал наше государство. В частности, Ирину Цыбух, боевого медика, очень известного человека, к сожалению, посмертно отметил званием Герой Украины", – прокомментировал глава государства.
- Цыбух погибла во время ротации на Харьковском направлении 29 мая 2024 года. 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.
- Прощание с погибшей боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" прошло 2 июня в Киеве.