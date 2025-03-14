Зеленський підписав укази про відзначення понад 300 військових державними нагородами

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / SVEN HOPPE)

Президент Володимир Зеленський у День добровольця підписав укази про відзначення 301 українського військовослужбовця державними нагородами. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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"Триста один військовослужбовець із різних бригад Збройних Сил України. П’ять Героїв України. І майже щодня такі укази. Це абсолютно заслужена вдячність і шана нашої держави нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави й незалежності", – написав Зеленський.

Президент також подякував усім добровольцям, які "боролися заради того, щоб Україна була у світі".

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Цього дня у 2014 році перші 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях, щоб сформувати перший добровольчий батальйон. Згодом на його основі був створений перший батальйон оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького.