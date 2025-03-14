Зеленський підписав укази про відзначення понад 300 військових державними нагородами
Президент Володимир Зеленський у День добровольця підписав укази про відзначення 301 українського військовослужбовця державними нагородами. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Триста один військовослужбовець із різних бригад Збройних Сил України. П’ять Героїв України. І майже щодня такі укази. Це абсолютно заслужена вдячність і шана нашої держави нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави й незалежності", – написав Зеленський.
Президент також подякував усім добровольцям, які "боролися заради того, щоб Україна була у світі".
14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Цього дня у 2014 році перші 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях, щоб сформувати перший добровольчий батальйон. Згодом на його основі був створений перший батальйон оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького.
- 17 січня 2025 року Зеленський надав посмертно звання Героя України Дмитру Масловському, який загинув у рукопашному бою з російським солдатом. Також нагороди отримали військові, які полонили перших солдатів з Північної Кореї.