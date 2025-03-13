Мер Венеції нагородив воїна 3 ОШБр, який у відпустці врятував пораненого: деталі історії

Яніс Терещенко (Фото: @LuigiBrugnaro)

Мер Венеції Луїджі Бруньяро вручив почесну нагороду "Відзнака Лева" українському військовому Янісу Терещенку за порятунок юнака, який 10 березня отримав ножове поранення в центрі Венеції. Про це Луїджі Бруньяро написав в соцмережі Х.

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"Дякую, Янісе. Твій вчинок є прикладом для всіх! Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму", – написав він.

Зустріч Бруньяро та Терещенка відбулася у палаці Ка-Фарсетті у Венеції.

"Дякую! Маю за честь. Сьогодні для нас важливо чути слова підтримки та знати, що у нас дійсно є друзі, для яких порядність і чесність – це не просто слово", – відповів Терещенко.

Терещенко служить розвідником Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Як повідомили у 3 ОШБр, боєць приїхав до Італії разом з родиною у відпустку. При собі він мав тактичну аптечку й до приїзду швидкої зміг надати допомогу пораненому, який мав сильну кровотечу.

Поранений у Венеції @ultrarightnow

Після інциденту у Венеції український військовий закликав всіх опановувати навички такмеду.

"Це повчальна історія про те, чому кожен повинен знати основи такмеду, а аптечка та турнікет – база не тільки на фронт", – сказав Терещенко.