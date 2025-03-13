Мэр Венеции наградил воина 3 ОШБр, который в отпуске спас раненого: детали истории

Янис Терещенко (Фото: @LuigiBrugnaro)

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро вручил почетную награду "Знак Льва" украинскому военному Янису Терещенко за спасение юноши, который 10 марта получил ножевое ранение в центре Венеции. Об этом Луиджи Бруньяро написал в соцсети Х.

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"Спасибо, Янис. Твой поступок является примером для всех! Моя личная благодарность и благодарность всей Венеции за этот великий жест человечности, мужества и альтруизма", – написал он.

Встреча Бруньяро и Терещенко прошла во дворце Ка-Фарсетти в Венеции.

"Спасибо! Честь имею. Сегодня для нас важно слышать слова поддержки и знать, что у нас действительно есть друзья, для которых порядочность и честность – это не просто слово", – ответил Терещенко.

Терещенко служит разведчиком Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Как сообщили в бригаде, боец приехал в Италию вместе с семьей в отпуск. При себе у него была тактическая аптечка, и до приезда скорой он смог оказать помощь раненому с сильным кровотечением.

Раненый в Венеции @ultrarightnow

После инцидента в Венеции украинский военный призвал всех овладевать навыками такмеда.

"Это поучительная история о том, почему каждый должен знать основы такмеда, а аптечка и турникет – база не только на фронте", – сказал Терещенко.