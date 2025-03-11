В Венеции украинский военный в отпуске спас парня с ножевым ранением

Украинский военнослужащий, которого журналисты сначала приписали к "российским туристам", остановил кровотечение у раненого

Место преступления в Венеции (Фото: Капитан Движуха/ сеть Х)

В Венеции днем 10 марта находившийся в отпуске украинский военный спас жизнь раненому ножом местному юноше. Об этом сообщило издание Corriere del Veneto. Сам военнослужащий тоже подтвердил информацию.

По данным Corriere del Veneto, инцидент произошел в историческом центре Венеции. Парня ранил сбежавший сверстник. Пока его разыскивает полиция.

Пострадавший получил удары ножом в руку и ногу и начал быстро истекать кровью. Проходивший мимо украинский военный наложил турникет и остановил кровотечение.

"Я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда скорой уже [быстро бы стек кровью]", – написал он.

Первоначально итальянские журналисты, ссылаясь на информацию очевидцев, написали, что спасителем стал "российский турист". Впоследствии издание исправило ошибку.

По словам военного, на момент его прибытия на место происшествия раненый "уже порядочно истек" кровью и лежал бледный – пришлось несколько раз приводить его в чувство.

Также в комментариях военный отметил, что всегда имеет с собой НАТОвскую аптечку IFAK, это его "спутник в каждом отпуске".

Скриншот со страницы @ultrarightnow в Х