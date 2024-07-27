Умеров: Мы открываем спецлабораторию для проверки турникетов

Это позволит гарантировать высокое качество и надежность попадающих на фронт турникетов, убежден Умеров

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

В Украине откроется лаборатория для определения качества турникетов. Об этом заявил министр обороны Рустем Умерова во время первого международного медицинского Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

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"Мы открываем спецлабораторию, которая будет производить проверку и сертификацию турникетов. Это позволит гарантировать высокое качество и надежность этих критически важных медицинских средств", – заявил он.

Он отметил, что Украина обеспечила наличие на складах 500 000 аптечек, 500 000 турникетов. В настоящее время 300 000 аптечек готовятся к поставкам по подписанным соглашениям.

Президент Владимир Зеленский тоже выступил на конгрессе: кроме турникетов и аптечек, говорил также о важности обеспечения прозрачного маршрута раненого, важности цифровизации, реабилитации воинов и прочем.

В начале марта Министерство обороны сообщило, что нашло 30 000 турникетов SOF, почти год лежавших на армейских складах.

В апреле Государственный оператор тыла сообщил, что собирается покупать для ВСУ только те турникеты, имеющие американский сертификат TCCC.

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