Умєров: Ми відкриваємо спецлабораторію для перевірки турнікетів

Це дозволить гарантувати високу якість і надійність турнікетів, які потрапляють на фронт, переконаний Умєров

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

В Україні запрацює лабораторія для визначення якості турнікетів. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєрова під час першого міжнародного медичного Конгресу з військової медицини та ментального здоровʼя "Воїн: життя, здоровʼя, боєздатність".

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"Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів. Це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих критично важливих медичних засобів", – заявив він.

Він наголосив, що Україна забезпечила наявність на складах 500 000 аптечок, 500 000 турнікетів. Наразі 300 000 аптечок готуються до постачань за підписаними угодами.

Президент Володимир Зеленський теж виступив на конгресі: крім турнікетів і аптечок, говорив також про важливість забезпечення прозорого маршруту пораненого, важливість цифровізації, реабілітації воїнів тощо.

На початку березня Міністерство оборони повідомило, що знайшло 30 000 турнікетів SOF, які майже рік лежали на армійських складах.

У квітні Державний оператор тилу (ДОТ) повідомив, що збирається купувати для ЗСУ тільки ті турнікети, які мають американський сертифікат TCCC.

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