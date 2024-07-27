"Кожен командир має пам’ятати – люди не витратний матеріал". Зеленський дав низку доручень

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "всебічну підтримку" представникам військової медицини і озвучив низку планів на цьому напрямку. Про це він розповів на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність".

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"Коли ми справедливо говоримо про необхідність зброї, маємо не забувати, що підтримка і захист наших воїнів – це також зброя. Кожен командир має пам’ятати: люди не витратний матеріал. Їхні сили, їхні знання, їхні вміння – важлива цінність для нашої держави", – заявив президент.

Одним із пріоритетних завдань у військовій медицині Зеленський назвав постачання аптечок і турнікетів відповідної якості, постачання мобільних шпиталів, бути уважнішими до поранених і до тих, "хто повернувся з російського пекла" (йдеться про механізми реінтеграції звільнених із полону бійців, створення Центру реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців).

Президент заявив, що "все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване". Міноборони і Генштаб до кінця 2024 року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим і зрозумілим.

Він повідомив, що дав доручення уряду повною мірою забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

Також президент підписав указ, який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру.

На початку березня Міністерство оборони повідомило, що знайшло 30 000 турнікетів SOF, які майже рік лежали на армійських складах.

У квітні Державний оператор тилу (ДОТ) повідомив, що збирається купувати для ЗСУ тільки ті турнікети, які мають американський сертифікат TCCC.

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