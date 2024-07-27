"Кожен командир має пам’ятати – люди не витратний матеріал". Зеленський дав низку доручень
Президент Володимир Зеленський пообіцяв "всебічну підтримку" представникам військової медицини і озвучив низку планів на цьому напрямку. Про це він розповів на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність".
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"Коли ми справедливо говоримо про необхідність зброї, маємо не забувати, що підтримка і захист наших воїнів – це також зброя. Кожен командир має пам’ятати: люди не витратний матеріал. Їхні сили, їхні знання, їхні вміння – важлива цінність для нашої держави", – заявив президент.
Одним із пріоритетних завдань у військовій медицині Зеленський назвав постачання аптечок і турнікетів відповідної якості, постачання мобільних шпиталів, бути уважнішими до поранених і до тих, "хто повернувся з російського пекла" (йдеться про механізми реінтеграції звільнених із полону бійців, створення Центру реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців).
Президент заявив, що "все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване". Міноборони і Генштаб до кінця 2024 року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим і зрозумілим.
Він повідомив, що дав доручення уряду повною мірою забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.
Також президент підписав указ, який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру.
- На початку березня Міністерство оборони повідомило, що знайшло 30 000 турнікетів SOF, які майже рік лежали на армійських складах.
- У квітні Державний оператор тилу (ДОТ) повідомив, що збирається купувати для ЗСУ тільки ті турнікети, які мають американський сертифікат TCCC.
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