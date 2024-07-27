"Каждый командир должен помнить – люди не расходный материал". Зеленский дал ряд поручений

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский пообещал "всестороннюю поддержку" представителям военной медицины и озвучил ряд планов на этом направлении. Об этом он рассказал на первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

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"Когда мы справедливо говорим о необходимости оружия, должны не забывать, что поддержка и защита наших воинов – это также оружие. Каждый командир должен помнить: люди не расходный материал. Их силы, их знания, их умения – важная ценность для нашего государства", – заявил президент.

Одной из приоритетных задач в военной медицине Зеленский назвал поставкиаптечек и турникетов соответствующего качества, поставки мобильных госпиталей, быть более внимательными к раненым и тем, "кто вернулся из российского ада" (речь идет о механизмах реинтеграции освобожденных из плена бойцов, создании Центра восстановление военнослужащих).

Президент заявил, что "все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано". Минобороны и Генштаб до конца 2024 года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным.

Он сообщил, что поручил правительству в полной мере обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военных, освобожденных из плена, и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий.

Также президент подписал указ, регулирующий прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, не проходившим военную кафедру.

В начале марта Министерство обороны сообщило, что нашло 30 000 турникетов SOF, почти год лежавших на армейских складах.

В апреле Государственный оператор тыла сообщил, что собирается покупать для ВСУ только те турникеты, имеющие американский сертификат TCCC.

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