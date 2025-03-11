У Венеції український військовий у відпустці врятував хлопця з ножовим пораненням

Український військовослужбовець, якого журналісти спершу приписали до "російських туристів", зупинив кровотечу пораненому

Місце злочину у Венеції (Фото: Капітан Двіжуха/ мережа Х)

У Венеції вдень 10 березня український військовий, який перебував у відпустці, врятував життя пораненому ножем місцевому юнакові. Про це повідомило видання Corriere dеl Veneto. Сам військовослужбовець теж підтвердив інформацію.

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За даними Corriere dеl Veneto, інцидент стався в історичному центрі Венеції. Хлопця поранив одноліток, який утік. Наразі його розшукує поліція.

Постраждалий отримав удари ножем у руку й ногу та почав швидко стікати кров’ю. Український військовий, який проходив повз, наклав турнікет і зупинив кровотечу.

"Я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже [швидко б стік кров'ю]", – написав він.

Спочатку італійські журналісти, посилаючись на інформацію очевидців, написали, що рятівником став "російський турист". Згодом видання виправило помилку.

За словами військового, на момент його прибуття на місце події поранений "уже порядно стік" кров'ю і лежав блідий – довелося кілька разів приводити його до тями.

Також у коментарях військовий зазначив, що завжди має із собою НАТОвську аптечку IFAK, це його "супутник у кожній відпустці".

Скриншот зі сторінки @ultrarightnow в Х