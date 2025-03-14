Зеленский подписал указы о присуждении государственных наград более чем 300 военным

Президент поблагодарил всех добровольцев и подписал указы о награждении более 300 военных государственными наградами

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / SVEN HOPPE)

Президент Владимир Зеленский в День добровольца подписал указы о присуждении 301 украинскому военнослужащему государственных наград. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Триста один военнослужащий из разных бригад Вооруженных Сил Украины. Пять Героев Украины. И почти каждый день такие указы. Это абсолютно заслуженная благодарность и уважение нашего государства нашим ребятам, нашим мужчинам и женщинам, вставшим на защиту украинского государства и независимости", – написал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех добровольцев, которые "боролись ради того, чтобы Украина была в мире".

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах, чтобы сформировать первый добровольческий батальон. Затем на его основе был создан первый батальон оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого.