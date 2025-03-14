Зеленский подписал указы о присуждении государственных наград более чем 300 военным
Президент Владимир Зеленский в День добровольца подписал указы о присуждении 301 украинскому военнослужащему государственных наград. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
"Триста один военнослужащий из разных бригад Вооруженных Сил Украины. Пять Героев Украины. И почти каждый день такие указы. Это абсолютно заслуженная благодарность и уважение нашего государства нашим ребятам, нашим мужчинам и женщинам, вставшим на защиту украинского государства и независимости", – написал Зеленский.
Президент также поблагодарил всех добровольцев, которые "боролись ради того, чтобы Украина была в мире".
14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах, чтобы сформировать первый добровольческий батальон. Затем на его основе был создан первый батальон оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого.
- 17 января 2025 года Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины Дмитрию Масловскому, погибшему в рукопашном бою с российским солдатом. Также награды получили военные, взявшие в плен первых солдат из Северной Кореи.