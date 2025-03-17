Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому льотчику F-16 Олексію Месю
Український льотчик Олексій Месь із позивним Moonfish, який розбився на винищувачі F-16 у серпні 2024 року, отримав звання Героя України посмертно. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ 14 березня 2025 року.
"Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Месю Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)", – йдеться в документі.
В указі також зазначено, що Moonfish був удостоєний нагороди за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові.
Про загибель українського пілота стало відомо 29 серпня 2024 року. У Повітряних силах повідомили, що він загинув під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки Росії. CNN заявило, що він керував винищувачем F-16 у цей момент.
- Голос Америки назвав однією з версій катастрофи F-16 "дружній вогонь" від української ППО. Також розглядалися технічна несправність або помилка пілота.
- 30 серпня на той момент командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук повідомив, що триває розслідування причин трагедії. До цього процесу залучилися і США.
- 9 вересня головком Сирський повідомив, що льотчик F-16 Олексій Месь збив дві російські ракети у день загибелі.