Голос Америки: Однією з версій катастрофи F-16 є "дружній вогонь" від української ППО

Олексій (Moonfish) Месь (праворуч) разом із загиблим раніше Андрієм (Juice) Пільщиковим (Фото: Facebook)

Українське військове командування розглядає кілька версій катастрофи винищувача F-16, внаслідок якої загинув льотчик Олексій (Moonfish) Месь. Одна з них – "дружній вогонь", пише Голос Америки з посиланням на співрозмовника у Повітряних силах Збройних Сил України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

На умовах анонімності представник Повітряних Сил повідомив, що розглядаються різні версії інциденту, зокрема "дружній вогонь" від власної ППО, технічна несправність або помилка пілота.

"Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування", – сказав він.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.

Генштаб ЗСУ писав: "<...> з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув".