Україна вперше використала F-16 для збиття російських ракет
Україна у понеділок, 26 серпня, вперше використала винищувачі F-16 для збиття російських ракет. Про це на пресконференції в вівторок розказав президент Володимир Зеленський.
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"В рамках цієї величезної ракетної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети. Дякуємо партнерам за те, що надали ці F-16. Звісно, цього недосить, у нас їх небагато", – сказав президент.
Росіяни 26 серпня застосували проти України 127 ракет і 109 дронів. Вдалося збити 102 ракети та 99 безпілотників.
- 4 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про отримання Україною перших F-16.
- За даними The Economist, Україна отримала перші 10 винищувачів із 79, які зобов'язалися поставити Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія. Очікується, що до кінця цього року вони передадуть Україні ще 10 літаків, решту спрямують упродовж 2025 року кількома партіями.