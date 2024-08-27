Україна вперше використала F-16 для збиття російських ракет

Зеленський розказав про перше застосування західних винищувачів для відбиття ракетної атаки з боку Росії

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Україна у понеділок, 26 серпня, вперше використала винищувачі F-16 для збиття російських ракет. Про це на пресконференції в вівторок розказав президент Володимир Зеленський.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"В рамках цієї величезної ракетної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети. Дякуємо партнерам за те, що надали ці F-16. Звісно, цього недосить, у нас їх небагато", – сказав президент.

Росіяни 26 серпня застосували проти України 127 ракет і 109 дронів. Вдалося збити 102 ракети та 99 безпілотників.