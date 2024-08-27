Украина впервые использовала F-16 против российских ракет
Украина в понедельник, 26 августа, впервые использовала истребители F-16 против российских ракет. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал президент Владимир Зеленский.
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"В рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Спасибо партнерам за то, что предоставили эти F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного", — сказал президент.
Россияне 26 августа применили против Украины 127 ракет и 109 дронов. Удалось сбить 102 ракеты и 99 беспилотников.
- 4 августа 2024 года президент Владимир Зеленский официально сообщил о получении Украиной первых F-16.
- По данным The Economist, Украина получила первые 10 истребителей из 79, обязавшихся поставить Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Ожидается, что до конца этого года они передадут Украине еще 10 самолетов, остальные будут направлены в течение 2025 года несколькими партиями.