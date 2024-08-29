Генштаб підтвердив втрату Україною винищувача F-16

У Генштабі заявили, що літак зазнав катастрофи під час відбиття масованої атаки з боку РФ

Винищувач F-16 (Фото: Володимир Зеленський)

Під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії українські Повітряні сили втратили винищувач F-16. Це підтвердили у пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України.

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За словами військових, до відбиття чергової масованої атаки були залучені винищувачі F-16.

"В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", – констатували у Генштабі.

Для встановлення причин аварії створена спеціальна комісія Міністерства оборони України, яка працює на місці падіння літака.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.

4 серпня 2024 року президент Зеленський повідомив, що західні багатоцільові винищувачі F-16 уже в Україні й використовуються військовими.

27 серпня глава держави заявив, що під час масованої атаки РФ, яку вона здійснила 26 серпня, Повітряні сили вперше використали F-16.

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