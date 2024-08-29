Генштаб подтвердил, что Украина потеряла истребитель F-16

В Генштабе заявили, что самолет потерпел крушение во время отражения массированной атаки со стороны РФ

Истребитель F-16 (Фото: Владимир Зеленский)

При отражении массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России украинские Воздушные силы потеряли истребитель F-16. Это подтвердили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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По словам военных, к отражению очередной массированной атаки были привлечены истребители F-16.

"В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага. Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб", – констатировали в Генштабе.

Для установления причин аварии создана специальная комиссия Министерства обороны Украины, работающая на месте падения самолета.

4 августа 2024 президент Зеленский сообщил, что западные многоцелевые истребители F-16 уже в Украине и используются военными.

27 августа глава государства заявил, что во время массированной атаки РФ, которую она совершила 26 августа, Воздушные силы впервые использовали F-16.

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