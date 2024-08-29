Воздушные силы заявили о гибели летчика. CNN пишет, что, вероятно, он разбился на F-16

Прощание с погибшим лётчиком (Фото: Воздушные силы)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что 26 августа во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ погиб украинский летчик Алексей Месь. CNN со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что погибший управлял истребителем F-16.

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"Он героически провел свое последнее сражение в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА",- говорится в сообщении Воздушных сил.

Военные добавили, что Месь "был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, хорошим другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны".

CNN пишет, что у погибшего украинца был позывной "Moonfish" и руководил западным истребителем F-16, первую партию этих самолетов Украина получила летом этого года.

"Почести с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея. Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно",- добавили в ПС.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

4 августа 2024 президент Зеленский сообщил, что западные многоцелевые истребители F-16 уже в Украине и используются военными.

27 августа глава государства заявил, что во время массированной атаки РФ, которую она совершила 26 августа, Воздушные силы впервые использовали F-16.

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