Повітряні сили заявили про загибель льотчика. CNN пише, що він розбився на F-16

CNN пише, що загиблий українець мав позивний "Moonfish" і керував західним винищувачем F-16

Прощання із загиблим льотчиком (Фото: Повітряні сили)

Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджує, що загиблий керував винищувачем F-16.

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"Він героїчно провів свій останній бій у небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові додали, що Месь "був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі й у небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни".

CNN пише, що загиблий українець мав позивний "Moonfish" і керував західним винищувачем F-16, першу партію цих літаків Україна отримала влітку цього року.

"Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю надано військове звання полковник посмертно", – додали у ПС.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

4 серпня 2024 року президент Зеленський повідомив, що західні багатоцільові винищувачі F-16 уже в Україні й використовуються військовими.

27 серпня глава держави заявив, що під час масованої атаки РФ, яку вона здійснила 26 серпня, Повітряні сили вперше використали F-16.

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