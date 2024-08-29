Голос Америки: Одна из версий катастрофы F-16 – "дружеский огонь" от украинского ПВО

Алексей «Moonfish» Месь (справа) вместе с погибшим ранее Андреем Juice Пильщиковым (Фото: Facebook)

Украинское военное командование рассматривает несколько версий крушения истребителя F-16, в результате которой погиб летчик Алексей "Moonfish" Месь. Одна из них – "дружеский огонь", пишет Голос Америки со ссылкой на собеседника в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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На условиях анонимности представитель Воздушных Сил сообщил, что рассматриваются разные версии инцидента, включая "дружественный огонь" от собственной ПВО, техническую неисправность или ошибку пилота.

"Но точно причины будет известно только после завершения расследования", – сказал он.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что 26 августа во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ погиб украинский летчик Алексей Месь. CNN со ссылкой на осведомленный источник утверждал, что погибший руководил истребителем F-16.

Генштаб ВСУ писал: "<...> с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб".