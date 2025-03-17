Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику F-16 Алексею Месю
Украинский летчик Алексей Месь с позывным Moonfish, разбившийся на истребителе F-16 в августе 2024 года, получил звание Героя Украины посмертно. Президент Владимир Зеленский подписал указ 14 марта 2025 года.
"Постановляю присвоить звание Герой Украины и вручить орден "Золотая Звезда" Месю Алексею Сергеевичу – полковнику (посмертно)", – говорится в документе.
В указе также отмечено, что Moonfish был удостоен награды за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.
О гибели украинского пилота стало известно 29 августа 2024 года. В Воздушных силах сообщили, что он погиб при отражении массированной ракетно-дроновой атаки России. CNN заявило, что он управлял в этот момент истребителем F-16.
- Голос Америки назвал одной из версий крушения F-16 "дружественный огонь" от украинского ПВО. Также рассматривалась техническая неисправность или ошибка пилота.
- 30 августа на тот момент командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук сообщил, что продолжается расследование причин трагедии. К этому процессу приобщились и США.
- 9 сентября главком Сырский сообщил, что летчик F-16 Алексей Месь сбил две российские ракеты в день гибели.