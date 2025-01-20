Россияне заявили о гибели датского инструктора F-16 в Кривом Роге. В Минобороны опровергли
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен опроверг заявление российских пропагандистов о якобы убитом датском инструкторе F-16. Об этом сообщили в Минобороны Дании.
На ресурсах пропагандистов распространяется информация о том, что при обстреле Кривого Рога 17 января якобы был убит Йоппе Хансен – датский инструктор истребителя F-16.
В Минобороны страны заявили, что эта информация неправдивая.
"Нет ни одного датского солдата, который бы погиб в Украине. Это ложная история, которая распространяется в российских СМИ – вероятно, чтобы дискредитировать Данию. Я воспринимаю это очень серьезно", – сказал Поульсен.
Он подчеркнул, что это очень серьезная политическая ситуация с точки зрения безопасности, потому что "фальшивые кампании влияния и дезинформации" используются в больших масштабах.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные фейковые заявления Россия использует, чтобы продвигать свой нарратив о том, что якобы воюет с НАТО. Тем самым враг пытается оправдать террористические атаки на Украину.
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