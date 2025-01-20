Росіяни заявили про загибель данського інструктора F-16 у Кривому Розі. В Міноборони спростували

Троельс Лунд Поульсен (Фото: x.com/troelslundp)

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заперечив заяву російських пропагандистів про нібито вбитого данського інструктора F-16. Про це повідомили у Міноборони Данії.

На ресурсах пропагандистів шириться інформація про те, що під час обстрілу Кривого Рогу 17 січня нібито було вбито Йоппе Хансена – данського інструктора винищувача F-16.

У Міноборони країни заявили, що ця інформація неправдива.

"Немає жодного данського солдата, який би загинув в Україні. Це неправдива історія, що поширюється в російських ЗМІ – ймовірно, щоб дискредитувати Данію. Я сприймаю це дуже серйозно", – сказав Поульсен.

Він підкреслив, що це дуже серйозна політична ситуація з погляду безпеки, адже "фальшиві кампанії впливу та дезінформація" використовується у великих масштабах.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що подібні фейкові заяви Росія використовує, щоб просувати свій наратив про те, що нібито воює з НАТО. Тим самим ворог намагається виправдати терористичні атаки на Україну.