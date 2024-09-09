Сырский: Летчик F-16 Алексей Месь в день гибели сбил две российские ракеты

Результаты расследования крушения F-16 будут опубликованы в ближайшее время, заверил главком

Алексей Месь (Фото: Facebook)

Украинский летчик Алексей (Moonfish) Месь в день своей гибели смог сбить на истребителе F-16 две российские ракеты и атаковал третью. Об этом в интервью CNN рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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Главком напомнил, что сейчас специальная комиссия Минобороны проводит расследование для выяснения всех приведших к катастрофе факторов.

"Но перед этим я хочу сказать: погибший пилот сбил две ракеты, и он просто атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение", – заявил Сырский.

Он добавил, что результаты расследования будут опубликованы в ближайшее время. 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что во время массированной атаки РФ, которую она совершила 26 августа, Воздушные силы впервые использовали истребители F-16.

29 августа 2024 года Воздушные силы сообщили, что 26 августа во время отражения атаки со стороны РФ погиб летчик Алексей Месь.

Генштаб ВСУ писал, что с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, он потерпел крушение, а летчик погиб.

30 августа уже бывший командующий Воздушными силами Олещук прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16. Он обратился к депутату Безуглой, утверждавшей, что самолет мог быть сбит "дружеским огнем" украинской ПВО, назвав ее "основным ньюсмейкером вражеской пропаганды".

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