Олещук впервые высказался по поводу катастрофы F-16 и обратился к Безуглой

Николай Олещук (Фото: ArmyInform)

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук впервые прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16, в результате которой погиб летчик Алексей Месь (Moonfish). Он заявил, что уже проходит расследование причин трагедии, к которому присоединились США.

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"Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, уже присоединившиеся к расследованию причин", – написал Олещук.

В то же время он подчеркнул, что из-за войны информация о таких инцидентах "не может мгновенно выдаваться в публичное пространство".

Командующий ВС обратился к депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, которая вечером 29 августа утверждала, что F-16 мог быть сбит "дружеским огнем" украинской противовоздушной обороны.

"Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные силы, вы дискредитировали производителей американского оружия, основного союзника Украины – США", – написал он.

Олещук назвал Безуглую "основным ньюсмейкером вражеской пропаганды".

29 августа 2024 года Воздушные силы ВСУ сообщили, что 26 августа во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ погиб украинский летчик Алексей Месь. CNN со ссылкой на осведомленный источник утверждал, что погибший руководил истребителем F-16.

Генштаб ВСУ писал: "<...> с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб".

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