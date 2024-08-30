Олещук вперше висловився щодо катастрофи F-16 та звернувся до Безуглої

Микола Олещук (Фото: ArmyInform)

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук вперше прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16, внаслідок якої загинув льотчик Олексій Месь (Moonfish). Він заявив, що вже відбувається розслідування причин трагедії, до якого долучилися США.

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"Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин", – написав Олещук.

Водночас він наголосив, що через війну інформація про такі інциденти "не може миттєво видаватися у публічний простір".

Командувач ПС звернувся до депутатки Верховної Ради Мар'яни Безуглої, яка надвечір 29 серпня стверджувала, що F-16 міг бути збитий "дружнім вогнем" української протиповітряної оборони.

"Ви вкотре не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України – США", – написав він.

Олещук назвав Безуглу "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".

29 серпня 2024 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.

Генштаб ЗСУ писав: "<...> з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув".

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