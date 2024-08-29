Пентагон не може підтвердити, що F-16 було збито "дружнім вогнем" із ЗРК Patriot
Міноборони США не може підтвердити, що винищувач F-16 був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot під час "дружнього вогню". Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
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"У мене немає достатньо правдивої інформації, тому говорити про те, чи був він [винищувач F-16] збитий дружнім вогнем – чого я підтвердити не можу – мають самі українці", – висловилася посадовиця.
Раніше депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла, відома критикою українського військового командування, повідомляла, що бойовий літак помилково могли збити свої ж із ЗРК Patriot.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.
Генштаб ЗСУ писав: "<...> з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув".
- 4 серпня 2024 року президент Зеленський повідомив, що західні багатоцільові винищувачі F-16 уже в Україні й використовуються військовими.
- 27 серпня глава держави заявив, що під час масованої атаки РФ, яку вона здійснила 26 серпня, Повітряні сили вперше використали F-16.