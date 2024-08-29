Пентагон не может подтвердить, что F-16 был сбит "дружественным огнем" с ЗРК Patriot

Сабрина Сингх заявила, что только украинцы должны сказать, как и почему произошла авиакатастрофа

Истребитель F-16 (Фото: Владимир Зеленский)

Минобороны США не может подтвердить, что истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot во время "дружественного огня". Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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"У меня нет достаточно правдивой информации, поэтому говорить о том, был ли он [истребитель F-16] сбит дружеским огнем – чего я подтвердить не могу – имеют сами украинцы", – высказалась должностная лицо.

Ранее депутат Верховной Рады Марианна Безугла, известная критикой украинского военного командования, сообщала, что боевой самолет ошибочно могли сбить свои же с ЗРК Patriot.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что 26 августа во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ погиб украинский летчик Алексей Месь. CNN со ссылкой на осведомленный источник утверждал, что погибший руководил истребителем F-16.

Генштаб ВСУ писал: "<...> с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб".