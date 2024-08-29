Пентагон не может подтвердить, что F-16 был сбит "дружественным огнем" с ЗРК Patriot
Минобороны США не может подтвердить, что истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot во время "дружественного огня". Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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"У меня нет достаточно правдивой информации, поэтому говорить о том, был ли он [истребитель F-16] сбит дружеским огнем – чего я подтвердить не могу – имеют сами украинцы", – высказалась должностная лицо.
Ранее депутат Верховной Рады Марианна Безугла, известная критикой украинского военного командования, сообщала, что боевой самолет ошибочно могли сбить свои же с ЗРК Patriot.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что 26 августа во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ погиб украинский летчик Алексей Месь. CNN со ссылкой на осведомленный источник утверждал, что погибший руководил истребителем F-16.
Генштаб ВСУ писал: "<...> с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб".
- 4 августа 2024 президент Зеленский сообщил, что западные многоцелевые истребители F-16 уже в Украине и используются военными.
- 27 августа глава государства заявил, что во время массированной атаки РФ, которую она совершила 26 августа, Воздушные силы впервые использовали F-16.